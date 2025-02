Rovella: «Gol Arnautovic? Ancora non l’ho visto! Alziamo il livello»

Rovella ha parlato al termine della partita tra Inter e Lazio, finita 2-0 a favore dei nerazzurri. Il centrocampista ha commentato in questo modo ai canali ufficiali del club biancoceleste.

EPISODI – Nicolò Rovella commenta in questo modo dopo Inter-Lazio: «Il gioco c’è stato, dobbiamo alzare il livello in fase offensiva e bisogna alzare il livello. Gol Arnautovic? Non ho visto gli episodi, non vedo l’ora di rivedere. Gli arbitri giudicano e non possiamo farci nulla. Milan? Ogni partita è importante per noi, siamo in campionato che in Europa League affronteremo ogni partita per vincere». Il centrocampista ex Genoa e Juventus ha parlato non solo del gol subito da Arnautovic, ma anche della prestazione dell’intera squadra. A detta sua, i biancocelesti devono alzare assolutamente il livello.

Rovella ancora dopo Inter-Lazio che parla di responsabilità

CONTRIBUTO – Ancora Rovella che parla di alzare il livello: «Bisogna alzare il livello lo sappiamo tutti, dobbiamo andare al campo e lavorare sui minimi dettagli. Io le responsabilità le ho sempre prese, sono stato sempre bene e il mio contributo non mancherà alla squadra». In campionato, adesso la Lazio affronterà di nuova una squadra milanese, dopo l’Inter, ossia il Milan. La squadra di Marco Baroni si gioca il quarto posto e quindi l’accesso alla prossima Champions League.