Rose: «Non soddisfatto del primo tempo! Lipsia a 0, basta scuse»

Rose ha commentato con amarezza la sconfitta del suo Lipsia sul campo dell’Inter per 1-0 in Champions League, chiamando a raccolta i suoi.

OBIETTIVO – Marco Rose ai canali della Uefa ha commentato la sconfitta del Lipsia contro l’Inter per 1-0 allo stadio San Siro di Milano. Il tecnico tedesco si è espresso in questa maniera: «Ci mancavano diversi giocatori, è vero, ma non sono soddisfatto di come abbiamo giocato nel primo tempo. Stavamo perdendo il possesso troppo facilmente e questo ha reso tutto più difficile per noi. Abbiamo giocato molto meglio nel secondo tempo, soprattutto nella parte finale della partita quando siamo andati vicini al pareggio».

Rose non vuole scuse dopo il KO con l’Inter: il Lipsia dovrà reagire!

ZERO SCUSE – Ancora Rose a bacchettare la sua squadra per le prossime partite di Champions League: «Siamo pienamente consapevoli della nostra situazione. Non abbiamo punti dopo cinque partite, il che significa che dovremo vincere le restanti tre. Non ci saranno scuse, come giocatori assenti o altre cose. Dovremo vincere tre partite una dopo l’altra, tutto qui». Dopo cinque giornate, Lipsia ancora a zero punti. E si tratta della seconda sconfitta in questa Champions League contro una squadra italiana. Infatti, aveva già perso con la Juventus per 3-2 in casa.