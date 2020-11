Rose: “Inter pronta a dare il massimo, dovremo essere bravi! Lukaku…”

Marco Rose

Rose è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” alla vigilia di Borussia Monchengladbach-Inter. Il tecnico dei tedeschi è pronto a limitare l’iniziativa dei nerazzurri di Conte, condannati a vincere per poter sperare nel passaggio del turno. Di seguito le sue dichiarazioni

RESOCONTO – Marco Rose parla così a “Sky Sport” alla vigilia di Borussia Monchengladbach-Inter: «A livello nazionale siamo al settimo posto in campionato, abbiamo fatto buone prestazioni ma abbiamo buttato via un sacco di punti. Dalla classifica potevamo aspettarci qualcosina in più ma non siamo poi così lontani. Il quarto posto dell’anno scorso è la pietra di paragone, vogliamo ripeterci ma sappiamo che ci sono tante squadre forti che hanno lo stesso obiettivo».

SFIDA – Prosegue Rose: «Credere in se stessi è la strada migliore nel calcio, poi ci sono tante variabili. Il sorteggio con Inter e Real Madrid è stato durissimo, a Milano all’andata abbiamo impiegato parecchio tempo prima di esprimerci con coraggio contro una squadra con grande mentalità. Lukaku è un giocatore straordinario, ha grandi qualità ed è bravo anche a difendere. L’Inter, per la situazione in cui è, deve assolutamente vincere e penso che mentalmente sia preparata a dare il massimo. Sarà nostro compito evitare che ciò avvenga. Se penso ai giocatori italiani penso a Baresi, Maldini. Io ero terzino sinistro, certo non a quei livelli, però sono giocatori che ho sempre ammirato e ai quali mi sono ispirato. In generale mi piace molto lo stile di vita dell’Italia».