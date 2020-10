Romagnoli: “Battuta una squadra fortissima, non fermiamoci”

Condividi questo articolo

Alessio Romagnoli Milan-Parma

Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la vittoria nel derby ottenuta dal Milan contro l’Inter. Comprensibile la soddisfazione del capitano dei rossoner

UN BEL MOMENTO – Romagnoli si gode il momento: «Sicuramente è un momento bello. Siamo partiti bene, sono contento di essere tornato, di festeggiare 200 partite in Serie A con una vittoria nel derby. Siamo soddisfatti, ma giovedì sarà un’altra battaglia».

I MERITI DI PIOLI – Romagnoli parla dei meriti di Pioli: «Ha tanti meriti come noi, siamo un bel gruppo e si è visto oggi sul campo. L’importante è non fermarci e restare sul pezzo».

MILAN DA SCUDETTO? – Romagnoli non vuole sentir parlare di Milan da scudetto: «E’ presto, siamo solo alla quarta. Si vedrà a marzo. Oggi abbiamo incontrato una squadra fortissima, siamo stati bravi a reagire. Per arrivare in alto serve vincere partite come queste. Siamo stati bravi, ma da domani si pensa all’Europa League».

IL RUOLO DI IBRAHIMOVIC – Romagnoli parla della prestazione di Ibrahimovic: «Il campo parla per lui, è fondamentale. L’importante è che si continui così. L’assenza? Sono stati giorni difficili, ci ho messo tanto a rientrare. L’importante adesso è restare in campo».