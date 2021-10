Rogerio al 45′: «Episodio? Vorrei vedere se fosse stato al contrario»

Rogerio è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo di Sassuolo-Inter, valida per la settima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 1-0, gol sul calcio di rigore da parte di Domenico Berardi al 22′.

INTERVISTA – Queste le parole di Rogerio dopo il primo tempo di Sassuolo-Inter, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. «L’episodio finale tra Defrel–Handanovic? L’arbitro non lo va neanche a rivedere. Penso che è una giocata che per forza sarebbe dovuto andarla a rivedere. Per noi era clamorosa, vorrei vedere se fosse stata al contrario. Stesso secondo tempo dovremo fare come il primo? Sì, se vogliamo vincere dobbiamo avere la palla e usare le nostre caratteristiche. Se diamo la palla a loro riescono a creare difficoltà. Dobbiamo fare la stessa partita nel secondo tempo, anche se sarà difficile, però dobbiamo mantenere questo il più possibile perché possiamo portare un risultato positivo».