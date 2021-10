Rogerio: «Abbiamo studiato l’Inter! Dovremo dare il nostro 110%»

Rogerio ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Inter, sfida valida per la settima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

GRANDE SFIDA – Rogerio parla così ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Inter: «Noi abbiamo studiato bene l’Inter anche se non c’è bisogno perché sono i Campioni d’Italia, sono in un buon momento e hanno grandi giocatori. L’abbiamo preparata come sempre, cioè per vincere sapendo della qualità dell’Inter. Dovremo fare il nostro 110% per ottenere un risultato positivo».