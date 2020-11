Rodrygo: “Inter-Real Madrid, a noi il possesso palla. Vinciamo ogni partita”

Rodrygo, anche oggi in gol contro l’Inter in Champions League, al termine della partita ha detto la sua riguardo la sua prestazione e quella della squadra. Di seguito le sue parole attraverso il sito ufficiale del club spagnolo.

DOPO IL MATCH – Rodrygo, giovane attaccante del Real Madrid in gol anche ieri contro l’Inter, al termine della partita ha detto la sua riguardo la prestazione della sua squadra: «Ho un amore speciale per questa competizione. Ho sempre sognato di giocarci e ogni volta che l’ho fatto, è andato alla grande, realizzo un gol o un assist. Spero che continui a lungo. La cosa più importante è mantenere la porta inviolata. Abbiamo mantenuto il possesso palla per tutta la partita e siamo riusciti a scavare bene, abbiamo segnato due gol e sono entusiasta della vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare duro per cercare di vincere ogni partita».