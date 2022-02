Robertson: «Inter-Liverpool incredibilmente dura. Servirà una conferma»

Robertson, terzino sinistro del Liverpool, ha presentato la partita con l’Inter ai canali ufficiali della società inglese. Il laterale scozzese è sicuro che sarà una sfida di alto livello mercoledì alle 21 al Meazza.

LA GRANDE ATTESA – Andrew Robertson è pronto per Inter-Liverpool di Champions League: «Il passaggio dalla fase a gironi agli ottavi è l’attesa più lunga che c’è in Champions League. Una volta effettuato il sorteggio diventi elettrizzato per la partita e guardi alla sfida che ti trovi davanti. Sarà incredibilmente dura. L’Inter sta facendo molto bene in Serie A, lottando per il vertice, cercheremo di spingere su tutti i fronti. Abbiamo una gara difficile in trasferta per l’andata e dobbiamo essere al meglio, confermando quello che abbiamo fatto nelle ultime sei-otto settimane. Se ci riusciamo, ritengo che possiamo ottenere un risultato positivo. Uno stadio iconico e meraviglioso, dove sono sicuro che il tifo sarà fantastico e dove porteremo un gran supporto in trasferta. Non vediamo l’ora».

Fonte: liverpoolfc.com – Chris Shaw