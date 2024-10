Ricci: «Zapata? Gli siamo vicini. Non va data colpa a Maripan»

Ricci è il giocatore del Torino che si è presentato in sala stampa dopo la partita contro l’Inter, finita 3-2 per i nerazzurri con la super tripletta di Thuram. Le sue dichiarazioni in conferenza.

CONFERENZA RICCI POST PARTITA INTER-TORINO

Per te ora c’è la convocazione in Nazionale, anche se non ci arrivi al meglio.

Sicuramente speravo in un’altra partita. Non bisogna certo dare la colpa a Maripan, ma abbiamo fatto la nostra prestazione dopo l’espulsione. C’è stato un bello spirito, anche chi è entrato ha dato una grandissima mano: questo è importante.

Rispetto alla scorsa stagione è questo il modulo giusto per te?

Anche l’anno scorso mi trovavo benissimo a giocare con due mediani, alcune volte ho giocato da trequartista. Quest’anno è cambiato un po’ il gioco, anche per le nostre caratteristiche ci si addice di più. Ma bisogna migliorare tanto, anche in fase di non possesso.

Ricci, cos’hai visto sull’infortunio di Zapata?

Speriamo non sia grave, ci dispiace molto. L’infortunio è arrivato su una palla che stava inseguendo da solo. È una pedina fondamentale per noi, un ragazzo di carisma e un grande giocatore. Gli siamo vicini.

Che emozione per le cento presenze in Serie A? Dove può migliorare il Torino?

Fanno piacere, ma speravo in un risultato diverso. Spero ce ne siano ancora altrettante, se non di più: ho ancora tanti anni davanti, devo crescere su tantissime cose. Il bilancio è positivo, penso di essere migliorato tanto sia in campo sia fuori. Tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno dato una grandissima mano e li ringrazio, così come i miei compagni.