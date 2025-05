Ricci: «Inter matura, abituata a giocare e a dettare ritmo! Futuro…»

Ricci ha parlato della forza dell’Inter, dopo averci giocato contro con la maglia del Torino nella giornata di ieri. Il centrocampista risponde poi sul proprio futuro.

SQUADRA MOLTO FORTE – Come Kristjan Asllani, Sport Mediaset ha intercettato Samuele Ricci dopo Torino-Inter 0-2. Il centrocampista granata e della Nazionale di Luciano Spalletti ha risposto alla domanda sulla forza dei nerazzurri. Nessun dubbio per il ragazzo toscano. Queste le sue parole: «È stata una partita particolare, ma lo sapevamo che l’Inter era una squadra fortissima. Ho visto una squadra matura, abituata a giocare le partite, a dettare il ritmo. Però sono l’Inter e quindi è giusto così».

Ricci e il futuro da scrivere: anche l’Inter sul centrocampista

FUTURO – Poi Ricci è stato incalzato anche per quanto riguarda il suo domani. Il centrocampista, molto corteggiato in Serie A da diverse squadre, ha voluto rispondere in questa maniera: «Futuro? Non lo so, per adesso presento al presente. Ho delle responsabilità qua e per adesso penso a questo». Tra le squadre che corteggiano Ricci c’è sicuramente anche la Beneamata. La società meneghina sta monitorando le prestazioni del regista di Pontedera, che in questa stagione ha anche guadagnato i gradi da titolare nella Nazionale azzurra, tanto da giocare insieme a diversi interisti.