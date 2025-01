Ricci: «Inter annuncerà nuovi accordi nel Golfo. Noi portiamo ciò»

Giorgio Ricci, CEO dell’Inter, ha sottolineato i crescenti legami tra la società nerazzurra e il Golfo Persico, anticipando che saranno firmati nuovi accordi tra le parti nei prossimi mesi.

LE DICHIARAZIONI – Giorgio Ricci, ospite del SFS Football Summit di Riyadh, si è pronunciato sull’intensificazione dei rapporti commerciali tra l’Inter e gli attori attivi nel Golfo Persico. Il CEO della società nerazzurra ha indicato gli effetti della rinnovata presenza dei nerazzurri nell’area, nel caso specifico in Arabia Saudita, come riportato da TMW: «Ringrazio i tifosi arabi per l’accoglienza, uno degli obiettivi è capire come il calcio italiano possa contribuire alla visione del Paese. Possiamo portare il nostro modo di vedere le cose, la continuità è un aspetto importante da questo punto di vista: poter essere qui per il terzo anno consecutivo è una grande cosa, proprio perché dà grande continuità al nostro progetto».

Ricci e i piani dell’Inter nel Golfo Persico

IL PROGETTO – Ricci ha proseguito indicando le modalità attraverso le quali l’Inter intende rafforzare la sua presenza nell’area: «Una parole chiave è la competitività. L’Inter, che ha ottenuto negli scorsi mesi l’autorizzazione a operare nel Paese, è davvero contenta di essere qui e sta lavorando su una serie di progetti. Di recente abbiamo annunciato una nuova Academy a Gedda e prossimamente annunceremo nuove partnership nell’area. Stiamo lavorando a tante cose, abbiamo visto quanto siano centrali l’autenticità e la continuità. Vorremmo abbracciare sempre di più la cultura locale, anche attraverso la creazione di contenuti che vedano protagonisti i nostri calciatori».