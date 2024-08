Retegui lancia la sfida all’Inter: «Andremo là per cercare di vincere»

Venerdì prossimo Inter-Atalanta a San Siro. Retegui, al termine della partita contro il Torino, ha parlato in conferenza stampa.

LANCIA LA SFIDA – Mateo Retegui ha trovato un gol alla fine inutile ai fini del risultato finale, vista la sconfitta dell’Atalanta contro il Torino. Dopo Gian Piero Gasperini, l’attaccante italo-argentino ha parlato in conferenza stampa lanciando la sfida all’Inter, prossima avversaria della Dea: «Abbiamo fatto una grande partita, potevamo portare a casa i tre punti e non per pareggiare perché vogliamo vincere. Abbiamo colpiti due pali, abbiamo sbagliato un rigore e un po’ di sfortuna. Se continuiamo a giocare così, vinceremo tante partite. Ora l’Inter? Siamo pronti, sarà importante sia per noi che per loro. Andremo là per cercare di vincere, abbiamo bisogno dei tre punti».