Renato Gaucho: «Per studiare l’Inter ho detto di no a mia figlia! Due recuperi»

Renato Gaucho in conferenza stampa ha presentato la sfida tra Inter e Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Renato Gaucho, che tipo di allenatore è?

Sono il tipo di allenatore a cui piace il possesso palla, a cui piace che i giocatori continuino a giocare. Ora, sono il tipo di allenatore che glielo dice chiaramente: se sei in difficoltà, non devi correre rischi, devi spazzare la palla, devi portarla avanti. Non ha senso cercare di giocare bene, molte volte devi calciare la palla, perché se la perdi può essere letale.

Ha studiato l’Inter in questi giorni?

Ho studiato molto. Dopo la partita che ho giocato, quando ci siamo qualificati, molte persone sono uscite con le loro famiglie, io sono rimasto in hotel e sono stato persino maledetto da mia figlia. È venuta a prendermi in hotel per andare a cena fuori, ma ho detto di no. Ho detto che sarei andato a vedere la partita del nostro prossimo avversario. Mi sono impegnato molto per guardare quella partita, e poi ho spiegato ai miei giocatori come gioca il nostro avversario. La squadra sa esattamente come gioca. Siamo preparati.

Renato, Gaucho l’Inter parte da squadra favorita?

Tutti dicono che l’Inter sia la favorita. Ma in campo le cose sono diverse. Dico sempre ai miei giocatori di rispettare gli avversari, e noi rispettiamo sempre i nostri avversari. Ma anche noi giocheremo. Sappiamo quanto sono forti i nostri avversari. Ma potete star certi che il Fluminense non cambierà il suo modo di giocare. Quindi il loro obiettivo è passare il turno. Anche l’obiettivo del Fluminense è passare il turno. Lotteremo, lotteremo, per 90 minuti o 120 minuti.

Come avete preparato questa partita?

È molto facile, almeno per come lavoro io, in sala video. Mostro il video, mostro esattamente cosa succede in altre partite quando non si presta attenzione. Quindi lo mostro in teoria, in video, e chiedo esempi pratici sul campo. Quindi gli esempi ci sono: se ti concentri, se rimani concentrato sul lavoro, eviterai di subire gol. Quello che non possiamo fare è dare gol facili all’avversario, perché allora dovrai dare spazio, dovrai cambiare strategia e le cose potrebbero complicarsi. Se sei sempre concentrato, impedirai all’avversario di crescere nella partita, e soprattutto di creare una situazione da gol, o addirittura di segnare un gol.

Thiago Silva recupera?

Questo è un giocatore fondamentale per il mio schema. È un leader, è il capitano della squadra. È praticamente un allenatore in campo, per l’esperienza che ha. Mi confronto molto con lui, parla molto con i suoi compagni in campo. È una sicurezza per noi lì dietro. È bravo in tutto. Non parliamo nemmeno del suo calcio, è anche bello vedere giocare Thiago Silva. Spero che possa stare bene da domani in poi, perché sono sicuro che sarà importante per noi. Se sarà in campo, sono sicuro che ci aiuterà molto.

E Soteldo?

Dobbiamo fare i complimenti al nostro reparto medico, al nostro fisioterapista, Filé, un genio. È riuscito a far recuperare Soteldo dal suo infortunio, ovviamente non è ancora al 100%, soprattutto perché non si è allenato con il gruppo quasi tutti i giorni, solo gli ultimi tre giorni è stato presente in allenamento regolare con i suoi compagni. Ma è un giocatore che, senza dubbio, con 15, 20, 30 minuti può darci molto. Va in ritiro, va in panchina e sono sicuro che abbiamo bisogno di lui, soprattutto vista la sua esperienza. È un giocatore di alto livello, abituato alle grandi partite. Quindi, se avremo bisogno di lui, sono sicuro che ci darà una mano con qualche minuto.