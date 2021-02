Reina: Â«Inter voleva questa partita. Rigore? In campo sembrava di noÂ»

Reina: «Inter voleva questa partita. Rigore? In campo sembrava di no»

BERGAMO, ITALY – JANUARY 31: Pepe Reina of SS Lazio celebrates victory at the end of the Serie A match between Atalanta BC and SS Lazio at Gewiss Stadium on January 31, 2021 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Reina, portiere biancoceleste ieri titolare in Inter-Lazio 3-1, al termine della partita ai microfoni di “Lazio Style Channel” ha parlato della sconfitta e del rigore.

LA PARTITA – Reina dopo Inter-Lazio ha espresso la sua opinione in merito la partita: «Abbiamo vissuto una partita strana, dove abbiamo avuto più possesso palla e tenuto campo. Siamo stati bravi a giocare nella loro metà campo però loro hanno sfruttato le ripartenze con gli attaccanti bravi a sfruttare gli spazi. L’Inter voleva fare questo tipo di partita e ci è riuscita. C’è rammarico, sarà difficile dormire bene ma da domani dovremo voltare pagina e guardare avanti».

SUL RIGORE – Reina poi si sofferma sul contatto da rigore: «Rigore? In campo sembrava di no, poi ho visto una foto dove sembra esserci. Inutile pensare a questo, dobbiamo guardare avanti e rimanere positivi perché la squadra c’è e questa sera lo ha dimostrato».

Fonte: sslazio.it