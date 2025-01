Reijnders: «Vedrete un Milan aggressivo! Sarà derby speciale»

Reijnders avvisa l’Inter sul Milan che vedrà in campo domani sera a Riad nella finale di Supercoppa italiana. L’olandese si esprime così.

SPECIALE – Tijjani Rijnders, intervenuto a Radio Serie A, ha presentato la partita di domani: «Quello che ha detto Bennacer rimane nel gruppo, ma ha fatto un bel discorso alla squadra. Vogliamo vincere e siamo qua per questo. Centrocampo a tre? Sì, già con Pioli stavamo lavorando per un centrocampo a tre, penso sia una buona cosa. Derby? Sempre speciale, questo ancora di più perché ci giochiamo un trofeo. Vedrete un Milan aggressivo, vogliamo lottare per vincerlo. Conceicao? Ci stiamo lavorando intensamente, ottima cosa per noi e vogliamo dimostrarlo in campo».