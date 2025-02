Reijnders: «Milan deve mostrare sempre questa mentalità. Dispiace per l’1-1»

Tijjani Reijnders ha parlato al termine del match tra Milan e Inter, terminato con il punteggio di 1-1. Queste le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Tijjani Reijnders si è così pronunciato nel post-partita di Milan-Inter: «Sicuramente speciale giocare con il Milan e segnare, ma mi dispiace per il risultato finale. La mentalità dobbiamo portarla in tutte le partite, non solo in quelle come questa. Oggi abbiamo lottato, però non siamo riusciti ad evitare il gol degli avversari al termine della partita. Dobbiamo ripartire da quanto mostrato in questo match per affrontare le prossime sfide».