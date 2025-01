Reijnders: «Milan aveva bisogno di più fiducia. Voglio primo grande trofeo»

Tijjani Reijnders ha parlato nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Milan, sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana. Di seguito le sue dichiarazioni.

Vincere in rimonta contro la Juventus vi avvicina con una bella carica a questa finale?

Penso che all’inizio non siamo stati abbastanza aggressivi, che non abbiamo rischiato abbastanza. Nel secondo tempo abbiamo mostrato quell’aggressività, creando maggiori occasioni e portandoci così al turno successivo.

Ti ha fatto piacere rivedere Pioli? Ti ha detto scherzosamente che con lui non centravi mai la porta…

Sì, sono stato contento. Ho avuto un buon feeling con lui. Nello scorso anno giocavo più da numero 6, avendo meno possibilità di trovare facilmente il gol. Quest’anno è diverso, ho più opportunità di segnare.

Che emozioni provi rispetto all’ipotesi di vincere la Supercoppa Italiana?

Sono carico, vogliamo provare a portare a casa il trofeo. Per me si tratterebbe del primo grande trofeo da vincere con il Milan.

Cos’è cambiato negli ultimi giorni?

Le cose non andavano male, ma avevamo bisogno di maggiore fiducia. La vittoria contro la Juventus può dunque aiutarci a trovare quelle convinzioni ulteriori per poter crescere come gruppo e ambire ai successi sperati.