Reijnders: «Inter battibile, già dimostrato. Io sarò power Reijnders»

Reijnders ha parlato di come si può battere l’Inter e lo ha fatto alla vigilia della finale di Supercoppa. Inoltre, vuole essere protagonista.

BATTIBILE – Dopo aver parlato in conferenza stampa, Tijjani Reijnders ha detto la sua anche su Sport Mediaset: «Sarò una bella partita da giocare, dobbiamo essere molto bravi e sbagliare poco per conquistare la coppa. Pensiamo alla partita. Trasformarmi in power Reijnders? Voglio farlo sempre e soprattutto domani vorrò farlo per aiutare la squadra a creare occasioni e a cercare di segnare. Inter battibile? Sì e lo abbiamo dimostrato l’ultima volta in campionato, abbiamo giocato bene. Domani non sarà diverso, dobbiamo combattere senza aver paura di giocare. Dobbiamo dimostrarlo. Conceicao? Siamo molto più aggressivi come nella ripresa con la Lazio e cerchiamo di rifarlo pure domani. Devo giocare come l’ultima partita perché tutti in squadra abbiamo l’obiettivo di vincere il trofeo».