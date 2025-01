Reijnders: «Vogliamo dimostrare qual è la miglior squadra di Milano»

Reijnders, dopo aver parlato di Inter battibile, ha voluto rincarare la dose parlando anche di supremazia meneghina. Il suo pensiero.

SUPREMAZIA – Tijjani Reijnders, ai canali ufficiali del club, ha espresso il suo pensiero su Inter-Milan: «Non vedo l’ora di giocare questa partita perché è la mia prima finale e voglio vincere il primo trofeo con il Milan. È importante per me, ma soprattutto per il club e vogliamo vincere il trofeo per il Milan. Penso che possiamo battere di nuovo l’Inter, lo abbiamo già dimostrato ad inizio campionato. Bisogna rifare quel tipo di partita, mostrando qual è la migliore squadra di Milano. Nel gruppo c’è una buona atmosfera, tutti sanno cosa fare domani, siamo una buona squadra. Parleremo e lotteremo per vincere la coppa».