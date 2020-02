Rebic: “Milan vuole vincere per l’Europa! Ibrahimovic? Impatto psicologico”

Rebic ha parlato ai microfoni di “90 minuto” in onda su “Rai 2” prima del fischio d’inizio di Inter-Milan, sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

VINCERE PER L’EUROPA – Rebic parla ai microfoni di “90 minuto” su “Rai 2” prima del fischio d’inizio di Inter-Milan: «Stasera è una grande partita, il derby. Il Milan si è preparato al meglio per tutta la settimana. Ibrahimovic? Ha avuto un grande impatto su di noi, soprattutto dal punto di vista psicologico. Ha cambiato la squadra. Vincere per rincorrere l’Europa? Certo, vogliamo vincere. Sono sempre 3 punti quindi dovremo andare avanti per tutto il campionato cercando di vincere».