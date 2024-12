Reale: «Interpretato bene il match con l’Inter Primavera. Contenti»

Il calciatore della Roma Primavera, Filippo Reale, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta dalla sua squadra contro l’Inter con il punteggio di 4-1. Queste le sue parole.

IL COMMENTO – Filippo Reale ha parlato ai canali ufficiali della Roma del successo esterno ottenuto dalla compagine giallorossa contro l’Inter Primavera per 4-1. Il numero 19 della squadra capitolina ha posto l’accento sul significato di tale successo per le proprie ambizioni future: «Abbiamo interpretato al meglio la partita, entrando in campo sin da subito concentrati e con la mentalità giusta. La squadra ha dato tutto quello che aveva e si sono visti i risultati. Settima vittoria consecutiva, siamo contenti. Questi sono i frutti di tutto il lavoro che facciamo ogni settimana».

Reale sullo scenario futuro dopo il netto successo della Roma contro l’Inter Primavera

IL RAGIONAMENTO – Reale ha poi proseguito indicando i prossimi passi che la Roma Primavera dovrà compiere dopo il largo successo contro l’Inter: «Ora ci riposiamo un po’ per poi ripartire ancora più carichi. Sono abbastanza soddisfatto di quanto fatto finora, ma c’è ancora tanto da lavorare. Io faccio ciò che mi richiedono lo staff e l’allenatore, ne sono contento».