Ravaglia: «San Siro che emozione! Ho studiato Lautaro Martinez»

Ravaglia è tra i protagonisti della vittoria del Bologna a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia. In un’intervista rilasciata su Sky Sport ha parlato del risultato di questa sera.

GRANDE EMOZIONE – Federico Ravaglia dopo Inter-Bologna di Coppa Italia ha parlato così: «Sono contentissimo per questa partita. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo, è stupendo! Per me è stata la prima volta a San Siro. Non ho parole per aver vinto questa partita. Entrare in questo stadio rimango ammaliato dalla bellezza di questo stadio. Anche il rigore è stata una scarica di adrenalina pazzesca! Gli ultimi minuti non vedevo l’ora che l’arbitro fischiasse, è stata una gioia bellissima. Prima di tutte le partite guardiamo i rigoristi come calciano, appena ha fischiato ho pensato: “Lo paro!”. Sono contento perché è andata bene. Sono orgoglioso di questa squadra perché anche oggi questa squadra ha dimostrato di fare grandi cose. Io ho cercato di farmi trovare pronto quando c’era il bisogno, sono contento perché ho lavorato tanto ed è andata bene».