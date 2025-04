Ravaglia: «Inter pagato stanchezza a Bologna, ma grande valore!»

A un minuto dalla fine l’Inter cade a Bologna per mano di Riccardo Orsolini. Le parole di Federico Ravaglia dopo lo 0-1 allo Stadio ‘Renato Dall’Ara’.

AVVERSARIO DI VALORE – Federico Ravaglia viene intercettato da Sky Sport dopo Bologna-Inter, sulla quale dichiara: «Conosciamo tutti i valori dell’Inter, ci aspettavamo tutti una partita difficile come lo è stata. Loro forse hanno pagato un po’ di stanchezza con l’impegno in Champions League, però rimane l’Inter. È la prima in classifica e lo ha dimostrato con tutto il valore in campo. La partita è andata benissimo per noi, Orsolini l’ha sbloccata con una magia e adesso ci godiamo il risultato».

Ravaglia nel post partita di Bologna-Inter

I FRUTTI DEL LAVORO – Federico Ravaglia prosegue: «Io sono uno di quelli che è qua da più tempo, quindi abbiamo visto bene cos’è cambiato in questi anni qui a Bologna. C’è stato un forte cambiamento, anche nella mentalità. Nelle ultime tre stagioni stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che parte da lontano. Adesso ci godiamo questo risultato e poi ci sono ancora tante partite difficili nella stagione. Abbiamo un sogno da poter conquistare, continuiamo a lavorare e non molleremo fino alla fine». Questo il pensiero di Ravaglia dopo Bologna-Inter.