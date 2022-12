Raspadori: «Con l’Inter possiamo confermare quanto fatto finora»

Questa sera il Napoli è stato sconfitto 1-4 in amichevole contro il Lille (vedi articolo). Al termine della partita Raspadori ha parlato a Sky Sport 24. L’attaccante ha tracciato la strada da intraprendere per lasciare alle spalle questa brutta serata e arrivare in forma alla sfida con l’Inter di mercoledì 4 gennaio.

OTTIMISMO − Il Napoli questa sera ha subito una pesante sconfitta in casa contro il Lille. I partenopei hanno subito ben quattro reti riuscendo solo nel finale a siglare il gol della bandiera grazie a Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2001, a fine partita, ha parlato a Sky Sport 24, analizzando gli errori fatti e tracciando il percorso per arrivare preparati al match del gennaio contro l’Inter. Le sue parole dopo l’ultima amichevole prima della ripresa della Serie A: «Io credo che se continuiamo a mantenere questa intensità nell’allenarci e questa voglia di lavorare sul dettaglio, alla ripesa del campionato potremo confermare quanto di buono fatto finora. L’entusiasmo c’è. È chiaro che queste partite si giocano sempre per vincerle, e finora questa mentalità ha pagato. Dobbiamo cercare di riprendere quello che di buono è stato fatto e andare a migliorare le tante piccole cose che si possono migliorare».