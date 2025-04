Raphinha contrariato: «Inaccettabile prendere ancora così tanti gol»

Raphinha commenta con amarezza il pareggio per 3-3 del Barcellona contro l’Inter. Il brasiliano se l’è presa per i tanti gol subiti dalla formazione di Hans-Dieter Flick. La sua analisi.

INACCETTABILE – Raphinha nel post partita di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League finita 3-3, ha commentato in questo modo i tre gol presi dalla sua squadra. Il brasiliano, che ha propiziato l’autorete di Yann Sommer per il 3-3 finale, ha commentato in maniera netta. Le sue parole: «Abbiamo subito tanti gol in casa ancora una volta, ed è inaccettabile, ma dobbiamo anche dare merito all’Inter, perché sappiamo che sui calci piazzati è molto forte. Volevamo portare a casa un risultato positivo. Il Barcellona ha recupero però uno svantaggio di 2-0 restando calmo, quindi “tutto sommato il risultato non è così negativo». L’esterno del Barça ha dunque bacchettato sia sé stesso che i suoi compagni per la poca attenzione e la poca abilità nel difensore sui calci piazzati, nonostante sapessero la forza dell’Inter da questo fondamentale. Il prossimo martedì ci sarà il ritorno a San Siro in un clima altrettanto caldo e incandescente. Si ripartirà dal 3-3 del Montjuic, una partita clamorosa con un gol annullato all’Inter per millimetri e due traverse del fenomenale Lamine Yamal.