Ranocchia: “Importante vincere e non subire gol. Complimenti di Conte…”

Andrea Ranocchia Inter

Ranocchia è stato il secondo ospite su Inter TV nel post partita di Genoa-Inter. Queste le sue parole dopo l’anticipo della quinta giornata di Serie A, vinto 0-2 per il primo successo del mese di ottobre.



BENE VINCERE – Andrea Ranocchia parla a Inter TV al termine di Genoa-Inter: «Un assist mi mancava dal 2012? Non lo sapevo! Sono contento, perché siamo tornati alla vittoria. Era fondamentale questo per dare entusiasmo, perché ci aspetta una serie di partite importanti dove l’entusiasmo è fondamentale. Era importantissimo vincere e non subire gol. Oggi siamo stati molto equilibrati, abbiamo preso pochi contropiedi e siamo stati aggressivi. Tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro in fase offensiva, poi la cosa importante era portare a casa i tre punti. Come si prepara la sfida di Champions League? Più o meno è quello che facciamo tutte le volte, adesso domani recuperiamo e dopo iniziamo a prepararla. Anche lì dobbiamo andare a vincere a Kiev. Tutti i ruoli non sono facili, però cerchiamo di preparare al meglio le partite. Ogni giocatore sa che deve farsi trovare pronto, come ho fatto io in tutti questi anni quando sono stato chiamato in causa. I complimenti di Antonio Conte? Fanno piacere, perché è una gratificazione del lavoro. C’è da fare ancora tanto, perché la stagione è lunga e gli obiettivi sono tanti. Pensiamo alla prossima partita, inutile cullarsi sulle prestazioni passate».