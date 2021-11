Ranocchia spiega: «Equilibrio ritrovato! In Sheriff-Inter dovremo tenere palla»

Ranocchia ribadisce l’importanza di mantenere equilibrio in campo, come fatto nelle ultime uscite senza subire gol. Il difensore dell’Inter, intervistato dai microfoni di Sport Mediaset, anticipa un possibile tema tecnico-tattico di Sheriff-Inter

EQUILIBRIO E POSSESSO – Brevissimo intervento di Andrea Ranocchia sulla situazione dell’Inter prima della partita odierna: «Abbiamo ritrovato un po’ di equilibrio. Soprattutto quando attacchiamo, cerchiamo di essere equilibrati comunque. Anche pensando in negativo, no? Dobbiamo continuare così. Sheriff-Inter? Sicuramente sarà una partita in cui tenere palla e non perdere tanti palloni, perché loro nelle ripartenze sono molto bravi». Queste le parole di Ranocchia, che spiega in che modo limitare i rischi in casa dello Sheriff Tiraspol stasera.