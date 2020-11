Ranocchia: “Sassuolo? Champions è altra cosa. Un solo risultato domani”

Andrea Ranocchia Inter

Andrea Ranocchia, presente in conferenza stampa pre-Borussia Monchengladbach-Inter, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”

IN BILICO – Dentro o fuori: la trasferta in Renania, contro il Borussia Monchengladbach, dell’Inter di Antonio Conte non prevede mezze misure. Il gruppo squadra ha riacquistato fiducia, dopo la vittoria col Sassuolo. Andrea Ranocchia, però, è consapevole dell’importanza della gara del Borussia Park, in programma domani sera: «Contro il Sassuolo, oltre ad una bella vittoria e molto convincente, abbiamo fatto una grande partita, contro un avversario forte e che gioca bene da tanti anni. Sicuramente ci ha dato fiducia, però la Champions League è un’altra cosa e l’abbiamo visto nelle ultime partite. Siamo pronti per andare a giocarci la partita con l’obiettivo di vincerla. Non abbiamo altri risultati domani e nella prossima partita (contro lo Shakhtar Donetsk, in casa, ndr). Ma quella di domani è una finale, dentro o fuori, andiamo lì e ce la giochiamo per portare a casa i tre punti. Questa è la cosa importante, poi la squadra non deve essere toccata da quello che succede al di fuori. Credo che loro la imposteranno come l’ultima partita. Saranno aggressivi e noi abbiam provato dei modi per evadere le loro pressioni. È una squadra molto fisica, con buone individualità e in questo momento stanno anche bene. Sarà una partita tosta, ma anche noi stiamo bene e credo che faremo una grande prestazione domani.»