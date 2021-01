Ranocchia: “Sampdoria-Inter per tenere il passo. Serie A equilibrata”

Condividi questo articolo

Andrea Ranocchia Inter

Ranocchia prima di Sampdoria-Inter, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A 2020-2021 ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della partita

QUI PER VINCERE – Ranocchia prima di Sampdoria-Inter su Sky ha sottolineato l’importanza di questa partita: «L’importante oggi è vincere e continuare a stare in cima. Il campionato è equilibrato, dobbiamo tenere il passo e vincere. Abbiamo sentito gli ex come Keita e Candreva? Veramente no (ndr, ride). Oggi li saluteremo in campo e saremo avversari. Dobbiamo fare qualcosa in più».