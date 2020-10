Ranocchia: “Mi faccio trovare pronto, mia dedizione all’Inter è totale”

Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la vittoria ottenuta dall’Inter sul campo del Genoa nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A

FONDAMENTALE VINCERE – Ranocchia parla della vittoria di oggi contro il Genoa: «Era fondamentale tornare alla vittoria per dare entusiasmo al gruppo, adesso ci aspettano partite importanti. Era importante vincere e non prendere gol perché ultimamente ne avevamo presi troppi. Sono contento della prestazione mia e di tutti i ragazzi, non era facile venire qui e vincere e lo abbiamo fatto convincendo. Abbiamo totalmente limitato il Genoa. Sono contento».

SEMPRE PRONTO – Ranocchia è stato chiamato in causa oggi e ha risposto presente: «Sono sempre pronto, quando c’è bisogno. Il mio lavoro, il mio modo di lavorare è questo e l’ho dimostrato soprattutto negli ultimi anni. Ho sempre lavorato in silenzio facendomi trovare pronto e questo è il mio pregio più grande».

IL RUOLO – Ranocchia parla del suo ruolo: «Noi siamo una squadra organizzata, prepariamo tutto nel dettaglio. Io ho sempre fatto il vice de Vrij e mi preparo ogni giorno per fare giocate in quel ruolo. In emergenza posso fare anche la punta, l’ho già fatto (ride ndr). Il nostro modo di giocare è organizzato nei dettagli e quando vengo chiamato è per sostituire de Vrij. Mi sono divertito oggi».

DEDIZIONE ALL’INTER – Ranocchia avrebbe forse giocato di più in un’altra squadra, ma Ranocchia rimane legato all’Inter: «Probabilmente in un’altra squadra avrei giocato di più, ma la mia dedizione a questi colori è assoluta e l’ho dimostrato. Vale la pena attendere, allenarsi e migliorare per vincere qualcosa con questi colori. Giocare nell’Inter è un piacere, sono tutti giocatori di alto livello e migliori ogni giorno. Per voi che vedete le partite l’importante sono i 90 minuti, per me è il migliorare in settimane. Le occasioni le ho avute, poi faremo quest’anno e vedremo, vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni».