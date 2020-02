Ranocchia: “Juventus-Inter a porte chiuse? Motivazioni non mancheranno”

Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”, nel post partita di Inter-Ludogorets, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Ecco le sue dichiarazioni

SILENZIO – L’Inter ha battuto il Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Adesso i nerazzurri di Antonio Conte possono dedicarsi alla preparazione del derby d’Italia. Andrea Ranocchia ha parlato così ai microfoni di “Sky Sport”: «Non siamo abituati senza il pubblico. È più difficile tenere alta l’attenzione. Però l’importante è aver vinto e aver passato il turno. Ora testa alla Juventus. Come ci arriviamo? Ce la giochiamo come una partita che vale tre punti. Sappiamo che è la partita più importante in Italia. Affrontiamo una grande squadra ma sappiamo che ci prepareremo benissimo. Porte chiuse anche a Torino? Non so se saremo avvantaggiati, vedremo durante la partita. Comunque sarà una gara speciale. Dispiace perché l’atmosfera delle grandi parrtite è importante, ma le motivazioni non mancheranno».