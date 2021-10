Ranocchia: «Inzaghi ha ottimo rapporto con tutti. Napoli più impressione»

Andrea Ranocchia, intervenuto nel post Inter-Udinese su Sky Sport, ha parlato della vittoria dei nerazzurri contro i friulani 2-0 grazie alla doppietta di Correa

VITTORIA − Ranocchia sulla gara: «Importante dare continuità ai risultati e per prepararci al meglio alla trasferta in Moldavia. Abbiamo sofferto un po’ ma importante portare a casa i tre punti. Importante farsi trovare pronti e dare certezze all’allenatore quando si è chiamati in causa. Fondamentale macinare punti perché alla fine si tratta di questo».

SCUDETTO − Ranocchia non ha dubbi sul gruppo: «All’interno dello spogliatoio, non ho percepito incertezza, il gruppo è sano e forte. Crede fermamente che possiamo lottare per tutti gli obiettivi. Tutte le squadre vanno forti soprattutto Milan e Napoli, quindi dobbiamo macinare punti».

NAPOLI O MILAN − Per Ranocchia, gli azzurri stanno stupendo: «Stanno facendo un percorso identico, personalmente il Napoli mi sta facendo più impressione per continuità fisica e tecnica. Ha grandi giocatori che stanno bene».

CONTE O INZAGHI − Ranocchia, infine, ha detto la sua sui due allenatori: «Non rispondo alla domanda su pregi e difetti di Conte o Inzaghi, mai piaciuto di parlare degli allenatori passati. Il mister ha un ottimo rapporto con tutti, ci tiene tutti in considerazione cosi come i suoi collaboratori tecnici».