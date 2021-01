Ranocchia: Â«Inter, tutti pronti se chiamati in causa. In tanti stanno beneÂ»

Ranocchia: «Inter, tutti pronti se chiamati in causa. In tanti stanno bene»

Ranocchia ha appena concluso l’intervista post partita con Inter TV, dopo l’agevole 4-0 ai danni del Benevento. Ecco le sue parole al canale tematico ufficiale nerazzurro, dopo la vittoria del Meazza.

BUONA VITTORIA – Andrea Ranocchia commenta Inter-Benevento su Inter TV: «Cerco di farmi trovare pronto ogni volta che vengo chiamato. Ci alleniamo molto, sia chi gioca sia chi non gioca, per essere pronti quando siamo chiamati in causa. Adesso abbiamo tante partite, ma abbiamo tanti giocatori che stanno bene e dobbiamo continuare a vincere. Non fermarci? Sì, perché dobbiamo costruire e stiamo costruendo una mentalità dove dobbiamo essere attaccati dalla partita dall’inizio alla fine. Questo è fondamentale per arrivare in fondo alle competizioni. Impegni ravvicinati? Sono tante partite ma vuol dire che abbiamo ancora obiettivi. Da un lato è penalizzante, ma dall’altro abbiamo due obiettivi. Dobbiamo continuare come stiamo facendo. Con la Juventus è sempre una partita particolare: abbiamo dimostrato che stiamo bene, andiamo a giocarci il passaggio del turno».