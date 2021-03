Ranocchia: Â«Inter, obiettivo vincerle tutte! Non sottovalutiamo nessunoÂ»

Ranocchia: «Inter, obiettivo vincerle tutte! Non sottovalutiamo nessuno»

Andrea Ranocchia

Ranocchia prima di Torino-Inter, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della partita di oggi, evidenziando la volontà di non sottovalutare gli avversari

MAI SOTTOVALUTARE – Ranocchia prima di Torino-Inter ai microfoni di Sky ha parlato così: «La motivazione è tutto e in tutte le partite, non solo oggi. Dobbiamo pensare al nostro obiettivo e vincere tutte le partite, tenendo lontane tutte le inseguitrici. Pericolo di sottovalutare la partita? Abbiamo lavorato molto su questo, una squadra come la nostra non deve andare dietro a queste cose. Dobbiamo correre e avere più motivazioni degli avversari».