Ranocchia: “Inter, niente è finito! Borussia Monchengladbach diverso”

Andrea Ranocchia Inter

Ranocchia, intervistato da Inter TV alla vigilia di Borussia Monchengladbach-Inter, non si dà per vinto sul discorso qualificazione. Ecco le parole del difensore in vista della quinta giornata di Champions League.

CONFERMARE IL RISCATTO – Andrea Ranocchia si augura in un bis da Borussia Monchengladbach-Inter: «Veniamo, fortunatamente, da una bella partita e una bella vittoria contro una squadra molto forte come il Sassuolo. Abbiamo fiducia, domani dobbiamo fare un’altra grande partita perché l’avversario è temibile e forte. Stanno bene, dobbiamo fare sicuramente un’altra grande prestazione e vincere. Il Borussia Monchengladbach? Loro, naturalmente, hanno due risultati su tre. Affronteranno la partita forse in maniera diversa, anche se sono una squadra fisica che va sull’uomo. Siamo pronti a tutte le evenienze, non è tanto importante quello che faranno loro ma quello che faremo noi. Qualificazione? È ancora alla portata. Niente è finito, perché poi il calcio regala sempre sorprese. Non dipende più totalmente da noi, ma dobbiamo fare il massimo e fare sei punti. Poi, quello che verrà, ce lo dirà il campo».