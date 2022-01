Ranocchia: «Inter, un gruppo speciale. Campo? Brutto ma anche per loro»

Andrea Ranocchia, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Calciomercato, ha parlato della gara tra Inter ed Empoli. Il difensore ha elogiato il gruppo ma ha anche intravisto il problema in partita

GOL E DIFFICOLTÀ − Ranocchia commenta la sua rete e la partita contro l’Empoli: «Bel gesto. Era l’unico modo per impattare la palla, sono contento sia per la rete che per il passaggio del turno. Mi hanno fatto i complimenti, ci si scherza un po’ su. Il campo era brutto ma anche per loro. L’Empoli è una squadra molto preparata e difficile contro cui giocare. Credo che abbiamo peccato un po’ sulla parte dell’equilibrio con tanti contropiede presi. Ci sta perché giocavano compreso tanti ragazzi che non giocavano da tanto».

GRUPPO − Poi Ranocchia ha elogiato la rosa nerazzurra: «Scelte che fa il mister, non ci sono problemi su questo. Mi faccio trovare sempre pronto quanto posso. C’era questa partita e mi sono fatto trovare pronto. Futuro? Ci provo finché ce la faccio e mi diverto, far parte di questo gruppo è qualcosa di speciale. Lo abbiamo costruito negli anni, sarò qua finché mi danno l’opportunità. Gioco? Stiamo esprimendo un ottimo gioco, una bella organizzazione difensiva e abbiamo giocatori forti in tutti i reparti. Abbiamo le idee chiare per arrivare fino in fondo dovunque».