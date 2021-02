Ranocchia: Â«Inter, dimostrare in campo! Genoa ottimo stato di formaÂ»

Ranocchia: «Inter, dimostrare in campo! Genoa ottimo stato di forma»

Condividi questo articolo

Andrea Ranocchia Inter

Ranocchia non sarà titolare alle ore 15 in Inter-Genoa (vedi formazioni). Il giocatore, ex di turno, ha presentato a Inter TV la partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, in programma al Meazza.

PRIMATO DA CONSOLIDARE – Andrea Ranocchia presenta Inter-Genoa su Inter TV: «L’abbiamo preparata nel miglior modo possibile, oggi però c’è da dimostrarlo in campo. Dobbiamo vincere, continuare a fare quello che stiamo preparando e stiamo facendo: dobbiamo continuare a vincere per stare lassù. Loro sono in un ottimo stato di forma, una squadra in salute uscita da una classifica complicata. Sicuramente cercheranno di fare la loro partita, ma noi dobbiamo fare la nostra. Portiamo rispetto a una squadra che sta facendo bene, ma dobbiamo vincere. Punti di contatto fra i due allenatori? Io sono stato col mister Davide Ballardini tanti anni fa per poco tempo, non ho avuto modo di instaurare un rapporto. Non ricordo tanto del lavoro che facevamo, ma ora ha fatto un gran lavoro con questo gruppo. Sono passati tanti anni».