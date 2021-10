Ranocchia: «Fondamentale non prendere gol! Contento per tutto»

Ranocchia si è presentato a Inter TV al termine della partita contro l’Udinese. Queste le dichiarazioni del giocatore tornato titolare in campo oggi al Meazza per il match di Serie A.

AVANTI COSÌ! – Andrea Ranocchia parla al termine di Inter-Udinese: «Sono contento per la mia prestazione e per la vittoria. Fondamentale dare continuità anche sul fatto di non subire gol, questo è importante. Adesso dobbiamo recuperare, poi sappiamo di avere due partite decisive, dobbiamo andare lì e vincere per continuare quello che abbiamo fatto sino a ora».