Ranocchiaha parlato a Inter TV nel post partita di Bologna-Inter 0-1. Ecco le considerazioni di uno dei protagonisti della vittoria cruciale di questa sera nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A.

ALLUNGATO ANCORA – Andrea Ranocchia parla a Inter TV al termine di Bologna-Inter: «Oggi era fondamentale vincere, visto anche il risultato delle altre. L’abbiamo fatto, abbiamo sofferto tutti insieme quando c’era da soffrire da squadra. L’importante erano i tre punti: siamo contenti, adesso c’è il Sassuolo. Come si gestisce la pressione? Come abbiamo sempre fatto. Lavoriamo tanto, a testa bassa, chiunque gioca si fa trovare pronto. Il gruppo è sano e forte, vuole raggiungere l’obiettivo che sappiamo tutti. Un aggettivo per questa squadra? È resiliente. È una squadra che dà tanto, sia negli allenamenti sia dentro lo spogliatoio sia quando siamo insieme in altri luoghi. Tutti sono importanti e si sentono importanti: questo è fondamentale per arrivare in fondo. Far parte dell’Inter è far parte di una famiglia. Ne ho vissute tante, far parte di questo gruppo è bello: mi trovo benissimo coi ragazzi e con lo staff, sono veramente contento. Speriamo di arrivare in fondo e toglierci tante soddisfazioni».