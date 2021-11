Ranocchia: «Domani dipende tutto da noi. Non sottovalutare lo Sheriff»

Andrea Ranocchia, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la gara di domani sera tra Sheriff-Inter, quarta giornata di Champions League

NO SOTTOVALUTAZIONE − Ranocchia non ha dubbi sulla gara tra Sheriff-Inter: «Servirà compattezza, far girare la palla voce e non perdere palloni perché loro hanno giocatori veloci in ripartenza. Come la maggior parte delle partite, se non tutte, dipendono da noi, da come approcciamo la partita e dalla voglia che mettiamo per portare a casa i tre punti. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario perché in casa è un avversario temibile. Noi siamo qui per dare tutto quello che possiamo dare e portare la vittoria».