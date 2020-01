Ranocchia: “Vincere la Coppa Italia un obiettivo per l’Inter. Eriksen…”

Ranocchia sarà in campo in Inter-Fiorentina, ultimo quarto di finale di Coppa Italia in programma alle ore 20.45 (vedi formazioni). Queste le parole del giocatore nerazzurro, appena intervistato da Inter TV.

PASSARE IL TURNO – Andrea Ranocchia presenta Inter-Fiorentina su Inter TV: «Leggero calo? Sì, abbiamo raccolto meno. I risultati sono sempre giusti, perché se non abbiamo raccolto punti era per demerito nostro. Adesso abbiamo la possibilità di passare il turno, perché vincere la competizione è un nostro obiettivo. Un fatto di attenzione e di concentrazione, non dobbiamo pensare solo lontanamente che sarà facile la partita. Loro vengono qui per giocare e per vincere, dobbiamo essere pronti per tutte le situazioni e ribattere colpo su colpo. Christian Eriksen? Si è allenato solo ieri con noi, dimostra tutto quello che ha fatto vedere in questi anni. Il resto dovrà dimostrarlo con la nostra maglia».