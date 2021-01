Ranocchia: Â«Continuiamo cosÃ¬, dobbiamo fare un altro golÂ»

Ranocchia: «Continuiamo così, dobbiamo fare un altro gol»

Andrea Ranocchia

Ranocchia ha parlato ai microfoni di DAZN pochi istanti dopo la fine del primo tempo di Inter-Benevento il cui punteggio è attualmente di 1-0 a favore dei nerazzurri grazie all’autorete di Improta in apertura di partita

CONTINUARE – Ranocchia sostiene che l’Inter debba fare un altro gol: «Dobbiamo continuare così, far girare la palla senza fretta di andare in fretta e dobbiamo fare un altro gol perché la partita è in bilico. Il sospetto rigore su Lapadula? Non so, in mezza mischia credo che abbia perso il tempo e sia caduto»