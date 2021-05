Ranocchia ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Il difensore, dopo aver parlato dello scudetto vinto dall’Inter (vedi articolo), ha anche elogiato Conte per il lavoro svolto non solo in questi due anni in cui è allenatore nerazzurro.

AL TOP – Andrea Ranocchia elogia in maniera pubblica Antonio Conte. Il difensore, che ha ritrovato il tecnico nel 2019 dopo oltre dieci anni dalla prima volta, indica i principali punti di forza dell’allenatore dell’Inter: «Ha fatto un’escalation da quando è partito. Io lo conosco da quando ha esordico come allenatore ad Arezzo, ha fatto un percorso straordinario: vinto dove è andato, non a caso. Ha metodo, passione e grande lavoro, ha un grande staff dietro e la capacità di sapere scegliere i giocatori e indirizzarli verso quello che vuole lui. In questa caratteristica qui è fra i migliori al mondo: prende una squadra, la rivoluziona e la porta a vincere. È quello che ha fatto in questi due anni, da quando è qui».

TRARRE IL MEGLIO DALLA ROSA – L’Inter è tornata a vincere dopo dieci anni di assenza. Ranocchia era l’unico presente nel 2011, con la Coppa Italia. Il difensore traccia un bilancio di quanto fatto con Conte: «Tanti giocatori, me compreso, venivano da anni di non vittorie. È lui che li prende, li rivoluziona e li porta a vincere. Sicuramente questa è la sua qualità migliore, poi è sempre lì sul pezzo pronto a motivare. Lui allena tutti alla stessa maniera, chi gioca e chi non gioca, dal primo al terzo portiere. Anche chi è fuori dalla squadra è in qualche modo allenato. Questa è la sua grande forza, poi le motivazioni vengono da sé e naturalmente i giocatori si devono mettere a disposizione. È bravo a far sì che tutti i giocatori si mettano a disposizione, è una delle sue qualità migliori».