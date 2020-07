Ranocchia: “Caldo problema non solo per l’Inter, vediamo. Gol…”

Ranocchia: “Caldo problema non solo per l’Inter, vediamo....

Ranocchia non sarà titolare alle ore 17.15 in Inter-Bologna, prima partita di oggi in Serie A (vedi articolo). Il giocatore, pur essendo in panchina, ha rilasciato un’intervista a Inter TV nell’immediato prepartita della sfida del Meazza: queste le sue parole soprattutto sulla situazione climatica e il caldo.

OBIETTIVO -1 – Andrea Ranocchia presenta Inter-Bologna su Inter TV: «Sarà una gara difficile anche oggi, perché loro hanno incarnato l’animo del loro allenatore. Sono combattivi e hanno delle buonissime individualità quindi sarà una gara difficile, però noi dobbiamo dare continuità, vincere e giocare bene. Il caldo? Sì, è insolito. Vedremo come risponderanno le gambe e la testa in questo orario nuovo, sarà caldo per tutte e due e quindi non sarà un problema solo per noi. Siamo pronti, dobbiamo vincere la partita per forza. Tanti gol dalla ripresa del campionato? La situazione è particolare, sia a livello calcistico che altro. È stato difficile preparare questo riinizio del campionato, quindi sicuramente l’aspetto psicologico incide più del fisico. È normale che si vedano tanti gol perché è un’esperienza strana, speriamo di non subirne e farne. Rodrigo Palacio? È un giocatore forte, di esperienza, gamba e tecnica. È un giocatore sicuramente da temere e sarà bello riabbracciarlo».