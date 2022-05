Ranocchia annuncia l’addio: «Appagato dall’Inter! Ora riposo. Sul futuro…»

Ranocchia dopo Inter-Sampdoria terminata 3-0, ha annunciato il suo addio dopo la vittoria di San Siro. Di seguito le sue parole su DAZN.

L’ADDIO – Andrea Ranocchia dopo Bologna-Inter terminata sul punteggio di 2-1, su DAZN ha parlato così: «Speravo di terminare in maniera diversa all’Inter, è stato un grande peccato però il calcio è anche questo e non va come uno vuole. Personalmente ringrazio tutti i tifosi e quelli che mi sono stati vicino, la mia famiglia e i miei figli. Personalmente sono appagato per quello che ho fatto e che ho dato all’Inter. Andrea Ranocchia del 2011 era un ragazzo giovane con tanta ambizione e voglia di divertirsi, che però è diventato un po’ vecchio (ride, ndr), c’è tanta voglia di divertirci. Mi riposerò un po’ e poi vedrò per il futuro. Abbiamo passato un brutto periodo di un mese e mezzo quando abbiamo affrontato tante squadre forti perdendo punti ravvicinati. Il calcio è questo e bisogna accettarlo, bisogna divertirsi. Dopo non so cosa farò, poi a mente fredda valuterà il da farsi».