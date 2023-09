Ranocchia al 45′: «Nel 2º tempo ancora più decisi. Inter vuole 3 punti ma…»

Filippo Ranocchia è stato intervistato su Sky Sport al termine del primo tempo di Empoli-Inter, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-0.

INTERVISTA – Queste le parole su Sky Sport da parte di Filippo Ranocchia dopo il primo tempo di Empoli-Inter, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. «Qual è stato il merito dell’Empoli in questo primo tempo? Il nostro merito per ora è stato quello di mantenere le distanze, di essere aggressivi per farli giocare il meno possibile perché comunque hanno qualità e sicuramente entrare nel secondo tempo ancora più decisi e convinti. Ci aspettiamo un’Inter più cattiva, più veloce, una ripresa in cui saranno aggressivi? Sì, sicuramente loro vogliono i 3 punti, ma noi siamo determinati a lasciar tutto sul campo e far punti».