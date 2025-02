Ranieri: «Serata incredibile per la Fiorentina. Kean può arrivare a 30 gol»

Luca Ranieri si è pronunciato nel post-partita di Fiorentina-Inter, recupero della sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Luca Ranieri ha parlato a DAZN al termine di Fiorentina-Inter, sfida conclusasi 3-0 per i toscani. Queste le sue parole: «Una serata incredibile, abbiamo fatto una partita pazzesca tirando fuori qualcosa di straordinario da una situazione di emergenza. Si tratta di una serata davvero incredibile per noi. Speriamo di continuare così per regalarci altre notti come questa. Kean può arrivare a 30 gol quest’anno, lui è un super professionista che siamo contenti di avere come compagno. Sono sicuro che continuerà così perché può farlo».