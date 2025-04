Ranieri: «Roma è venuta a San Siro per vincere. Futuro? Non cambio idea»

Claudio Ranieri si è pronunciato al termine di Inter-Roma, sfida vinta dai giallorossi con il punteggio di 1-0. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Claudio Ranieri ha così parlato a DAZN nel post-partita di Inter-Roma: «Questa vittoria la dedichiamo ai nostri tifosi, oggi assenti. Siamo venuti qui con la voglia di vincere, per giocarcela alla pari. Io credo che la prima mezz’ora sia stata davvero molto bella, poi dopo loro sono stati bravi a prendere le misure. Noi abbiamo, dal nostro canto, lavorato per arginare tutto ciò che loro intendevano costruire. Come a Udine, abbiamo deciso di proporre il 3-5-2: ho detto ai miei ragazzi di ripercorrere questa partita, i calciatori sono stati molto bravi».

Ranieri sul futuro alla Roma

LO SCENARIO – Ranieri ha poi proseguito: «Sono contento veramente per i tifosi e i calciatori. Non era facile, non avevamo mai vinto contro una grande. Siamo veramente contenti, ora penseremo alla Fiorentina, anch’essa in un buon momento. Abbiamo fatto diverse partite che si sono concluse per 1-0, e in cui abbiamo sbagliato diversi gol, ma va bene così.

Per quanto mi riguarda, sto già pensando ai viola. Quello che voglio è il bene dei tifosi, della società e dei calciatori. Ho già consegnato il tesserino da allenatore a Coverciano (ride, ndr.)».

IL RICORDO – Ranieri ha così concluso: «Mi sono commosso quando siamo andati a due metri dalla salma di Papa Francesco, così come quando oggi c’è stato il momento di raccoglimento. Bergoglio ha dato un esempio importante, stando sempre al fianco degli ultimi. Spero che venga seguito, altrimenti sarebbe inutile».