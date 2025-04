Ranieri: «Roma, oggi volevamo vincere. Bravi a chiudere l’Inter»

La Roma di Claudio Ranieri vince a San Siro 0-1 contro l’Inter, dopo la partita in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Tra questi anche la nostra Romina Sorbelli, inviata di Inter-News.it a San Siro.

INTER-ROMA 0-1 – RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Al netto del risultato, Roma voto altissimo. Tanta produzione offensiva nel primo tempo e tanta attenzione e sacrificio nel secondo.

Era una partita che volevamo vincere per i tifosi che non sono potuti venire. “Voglio che i tifosi siano orgogliosi di noi”: questo ho detto ai ragazzi nel pre-partita e queste erano le indicazioni, Nella prima mezz’ora abbiamo fatto un bel calcio, abbiamo avuto due tre occasioni per chiudere la partita. L’Inter poi ha preso in mano il possesso palla e siamo stati bravi a chiudere gli spazi. Un altro 1-0 va bene, son sempre tre punti.

Quando ha capito che questo gruppo poteva supportare il sistema di gioco con quattro uomini offensivi?

È tanto che ci penso. Quando ho dovuto sostituire entrambi lì davanti non avevo uomini perciò si cerca di avere delle idee.

Soulé si è sbloccato, aspettavano tutti la sua crescita, è arrivata. A cosa è dovuta questa sua esplosione?

Lui ha capito ciò che gli chiedevo sempre. Deve essere pratico e rapido nel pensare e ci sta riuscendo. Adesso comincia a capire cosa fare e quando farlo. Lo fa ad una velocità superiore rispetto a prima. Deve continuare a credere in sé stesso e migliorare ciò che ha di buono. Che è tanto.

Koné in quel ruolo a centrocampo, come nasce l’idea?

A Udine è nata l’idea. Mancini per me quello è il suo ruolo. è interessante in quel ruolo.

Koné è uscito per scelta o era stanco?

Era stato a terra, era ammonito e ho deciso di toglierlo per non rischiare.

Ha guardato la classifica?

No, io onestamente sto guardando alla Fiorentina. Partita per partita. Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco diceva un grande allenatore. Noi stiamo dando tutto noi stessi, i ragazzi stanno bene, si aiutano: siamo squadra.

Continua a non scommettere?

Io no. Io lavoro.

A che punto siamo del percorso per poter parlare della “Roma di Soulè”?

Agli occhi dei compagni non deve sorprendere, perché quando tu hai un compagno capisci la stoffa. e la stoffa di Soulé è molto pregiata.