Ranieri: “Inter? Noi favoriti da due fattori. Il rigore di Sanchez…”

Claudio Ranieri Sampdoria

Claudio Ranieri con la sua Sampdoria ha imposto una sconfitta per 2 a 1 all’Inter guidata da Antonio Conte. Al termine del match il tecnico dei blucerchiati ha analizzato il successo dei suoi.

PRESTAZIONE – Claudio Ranieri ha parlato così: «La Sampdoria mi è piaciuta molto. Ai ragazzi avevo detto che doveva ripetere la partita di Roma, ma essendo più pratici quando andavamo a colpire. Ce l’abbiamo fatta, siamo stati bravi. Vincere con l’Inter non è una cosa facile. Sono stati bravi i ragazzi, sono soddisfatto della prova di tutti: non mi va di dire di questo o quell’altro, nello specifico. Abbiamo dimostrato grande spirito di sacrificio, disponibilità a pressare e a lottare».

ANALISI – Ranieri ha poi sottolineato perché la Sampdoria ha avuto la meglio: «Due fattori ci hanno favorito: il campo di gioco e l’iniziale assenza di Lukaku. Ci siamo sacrificati a bloccare tutte le azioni dell’Inter, che, anche per via del prato, non ha mai preso velocità. Il rigore di Sanchez avrebbe cambiato la gara, ma Audero è stato importantissimo. La cosa che mi lascia più soddisfatto sono i tre punti. Vincere contro una grande squadra fa sempre piacere».

Fonte: sampdoria.it